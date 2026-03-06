Интернет-газета Коми

Приставы в Сыктывкаре поздравили кадетов и их наставника с весенними праздниками

Мар 6, 2026

Победители ликовали, проигравшие тоже не скрывали эмоций: «Веселые старты», организованные шефами для кадетского класса, — состязание шуточно-нешуточное.

Школьники, которые второй год носят шевроны с символикой службы судебных приставов, повзрослели, стали сильнее, дружнее, организованнее.

Второклассникам эжвинской школы № 22 есть на кого держать равнение: лейтенанты внутренней службы, члены Молодежного совета УФССП России по Коми Юлия Коржова и Максим Канев в игре, как будто невзначай, укрепляют командный дух кадетов, тренируют их волю и выдержку.

Безусловно, заметные результаты невозможны без учителя. Международный женский день дает еще один повод поблагодарить наставника за ежедневный кропотливый труд. Как это сделать галантно? Шефы показали кадетам пример.

