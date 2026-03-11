Приставы Эжвы взыскали в бюджет больше полумиллиона рублей

В ОСП по Эжвинскому району Сыктывкара окончено исполнительное производство о взыскании 537 тыс. рублей. Эта сумма квалифицирована судом как неосновательное обогащение.

Должник – пенсионер министерства внутренних дел, который переехал в другую страну, но продолжал получать районную надбавку к пенсии. Когда нарушение вскрылось, переплата превысила полмиллиона рублей.

Время от времени бывая в России, мужчина был в курсе, что идет судебное разбирательство и по его результатам возбуждено исполнительное производство.

Пристав арестовала счет должника в российском банке и запретила регистрационные действия с автотранспортом.

Благодаря мерам принудительного исполнения в федеральный бюджет возвращена вся сумма неосновательного обогащения.