Главный судебный пристав Коми провел прием в приемной Президента России

Мар 11, 2026

У студентки техникума есть несколько долгов по исполнительным производствам, а доходы – стипендия и выплаты, полагающиеся социальным сиротам.

Девушка готова платить кредиторам, но и жить на что-то надо. Как быть?

Главный судебный пристав Коми напомнил сельчанке о сохранении прожиточного минимума, которое производится приставом по заявлению должника, о рассрочке и отсрочке исполнения требований – за ними надо выйти в суд, и о неприкосновенности социальных выплат.

— Если выплаты, установленные федеральными законами для детей, оставшихся без попечения родителей, не будут прокодированы органом соцзащиты, и банк их спишет для погашения долга, немедленно обращайтесь в службу. Деньги вернем, в отношении юридических лиц, которые невнимательны при исполнении постановлений пристава, примем меры, — подытожил Дмитрий Кручинкин.

