Юные таланты Коми приглашаются к участию в конкурсе «Хрустальные звездочки-2026»

Федеральная служба судебных приставов приглашает талантливых воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей сотрудников ФССП России, правоохранительных, силовых, государственных структур к участию в ежегодном Всероссийском фестивале-конкурсе «Хрустальные звездочки».

Творческое состязание проводится в возрастных группах 7-12 лет и 13-18 лет, в трех номинациях: «Хореография», «Вокал», «Исполнительское мастерство».

Конкурсные испытания проходят в четыре этапа: региональный, заочный, очный и финал. Финал конкурса и гала-концерт проводятся на известных концертных площадках г. Москвы.

Первый (региональный) этап конкурса организует УФССП России по Республике Коми.

Оргкомитет принимает заявки на участие, видеозаписи выступлений на USB-флеш-накопителе или в виде ссылки на облачное хранилище до 13 марта 2026 года по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110, каб. 204 или на адрес электронной почты: ufsspkomi@yandex.ru.

Телефон для справок: 8 (8212) 28-74-60 (Юлия Михайловна).

По представленным видеоматериалам жюри выберет финалистов первого (регионального) этапа. Его победители будут определяться на концерте 28 марта. О месте, где он состоится, и времени оргкомитет сообщит дополнительно.

Победители регионального этапа представят Республику Коми на втором отборочном межрегиональном этапе конкурса.

С условиями проведения Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» можно ознакомиться на сайте ФССП России https://fssp.gov.ru/about/public_social/vserossijjskie_konkursy_i_festivali/public_social_xz.