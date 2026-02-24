В Выльгорте приставы поставили точку в споре наследниц

Наследницы жителя Выльгорта – дочь от первого брака и жена – самостоятельно не смогли договориться о разделе дома с надворными постройками, «Фольксвагена» и прицепа.

Конфликт привел женщин в суд, который провел оценочную экспертизу объектов, учел, что вдова живет в спорном доме постоянно, гараж, баня, теплица, беседка и колодец в натуре не делятся, и обязал супругу наследодателя выплатить падчерице компенсацию. Стоимость долей истца в движимом и недвижимом имуществе составила 1 млн 966 тыс. рублей.

Исполнительный документ был предъявлен в ОСП по Сыктывдинскому району через восемь месяцев после вступления решения суда в законную силу. За это время должница собрала необходимую сумму.

Через три дня после возбуждения исполнительного производства компенсация в полном объеме перечислена на депозитный счет службы, откуда направлена взыскательнице.