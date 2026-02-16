Интернет-газета Коми

В Усинске восстановлены права неправильно уволенной работницы

Фев 16, 2026

Директор магазина решила уволиться по собственному желанию, но непосредственный руководитель заявление порвал, а его электронный вариант проигнорировал. Далее конфликт нарастал: работница, считая себя уволившейся, перестала выходить на работу, работодатель начал составлять акты о прогулах и уволил за грубое нарушение трудовых обязанностей.

В суде истица потребовала у юридического лица изменить в трудовой книжке дату увольнения и его основание, выплатить средний заработок за 65 дней вынужденного прогула и компенсировать моральный вред – в сумме 173 тыс. рублей. Требования были удовлетворены, исполнительные листы предъявлены на исполнение в ОСП по Усинску.

Судебный пристав возбудила два исполнительных производства, имущественного и неимущественного характера, направила должнику постановления в личный кабинет на портале Госуслуг и в обеспечительных целях арестовала на счете юридического лица взыскиваемую сумму.

Принудительно списывать деньги со счета и принимать другие меры не пришлось: получив постановления пристава, компания-должник немедленно исполнила судебные решения.

