В Сыктывкаре главный судебный пристав и омбудсмен вместе приняли граждан

Главный судебный пристав и Уполномоченный по правам человека заявительниц не торопили. Каждая могла подробно рассказать свою историю, показать документы, задать все наболевшие вопросы.

Взыскательницу заработной платы, например, интересовали принятые в отношении предприятия-должника принудительные меры и правовые основы распределения средств в рамках сводного исполнительного производства.

Должница, которая обязана выехать из аварийного дома, спрашивала о последствиях дальнейшего неисполнения решения суда.

Взыскательница алиментов ходатайствовала о расчете задолженности и объявлении должника в розыск.

— Такие личные приемы ценны тем, что я могу изложить основанную на законе позицию службы простым языком, понятным человеку, далекому от юриспруденции. Это с одной стороны. С другой, — обратная связь с гражданами позволяет контролировать деятельность судебных приставов на местах. И если есть недоработки с их стороны, оперативно вмешиваться, чтобы нарушенные права сторон исполнительного производства были восстановлены, — отметил руководитель УФССП России по Республике Коми Дмитрий Кручинкин.

Все заявительницы получат официальные ответы службы.

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова, в свою очередь, окажет содействие сыктывкарке из аварийного дома в части переселения в маневренный фонд и подготовке документов для благоприятного решения квартирного вопроса.