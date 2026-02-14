Интернет-газета Коми

В Сыктывкаре бабушка выплатила алименты внукам вместо умершего сына

Фев 14, 2026

Суд удовлетворил заявления пристава ОСП по Сыктывкару № 2: исполнительные производства о взыскании задолженности по алиментам прекращены. Это стало возможным после того, как наследница должника – его мать – перечислила невесткам в пользу внуков больше 40 тыс. рублей.

Напомним, долг по алиментам, образовавшийся при жизни плательщика, наследуется, но только в пределах стоимости унаследованного имущества. То есть обязанность выплатить задолженность по алиментам ложится на наследников, принявших наследство.

В данном случае наследницей покойного должника стала его мать, которой работодатель перечислил недополученную сыном заработную плату. В пределах именно этой суммы правопреемница погасила задолженность по алиментам.

