В Прилузье подельники компенсировали ущерб от незаконной рубки леса

Фев 11, 2026

Лесозаготовитель из Прилузья скупал у сельчан право заготовить по минимальной цене качественную древесину для жилищного строительства, затем перерабатывал ее на своей пилораме и продавал.

С граждан, которые продали свои лесобилеты, судом взыскана неустойка за незаконное отчуждение целевой древесины. В отношении двоих, предпринимавших активные действия, направленные на пособничество в незаконной рубке лесных насаждений, были возбуждены уголовные дела.

Степень вины лесоруба и его пособниц суд устанавливал в рамках одного процесса. Все трое приговорены к лишению свободы условно и солидарной выплате ущерба, причиненного общим преступлением, в размере 536 107 рублей в бюджет района.

Судебный пристав ОСП по Прилузскому району объединила в сводное три исполнительных производства и в отношении каждого должника приняла комплекс принудительных мер. Долг взыскан из заплаты и со счетов пособниц.

Сам лесоруб в счет погашения солидарного долга перечислил меньше всех. Его основная задача – компенсировать ущерб, причинённый окружающей среде несколькими преступлениями, который оценивается в 4,3 млн рублей. Одной пенсии для погашения такого крупного долга недостаточно. Поэтому пристав вышла в суд за обращением взыскания на земельные участки, принадлежащие должнику.

