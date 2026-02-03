В Коми должник стал фигурантом уголовного дела

Предприниматель из Усть-Вымского района взял кредит на развитие фермерского хозяйства, но выплачивать его не стал. Когда задолженность приблизилась к 4 млн рублей, банк обратился в Арбитражный суд.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав отправился на место и арестовал имущество, которое увидел: коров, быков, телят, баранов, гусей и коз. Однако вскоре арест пришлось снять: должник предоставил приставу договоры купли-продажи, из которых следовало, что мелкая и крупная живность на момент составления акта описи и ареста ему уже не принадлежала, она была продана за 8 млн рублей.

Но если имущество продано, да еще по такой высокой цене, почему не погашен долг по исполнительному производству?

Судебный пристав усмотрел в действиях должника признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), и подал соответствующий рапорт.

Дознаватель УФССП России по Республике Коми установила, что договор купли-продажи был фиктивным. Предприниматель по-прежнему распоряжался поголовьем сам, вырученные средства на погашение крупного долга не направлял.

Собранных данных оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела. Санкции по ст. 177 УК РФ включают крупный штраф, обязательные или принудительные работы, арест или лишение свободы.