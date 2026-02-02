В 2025 году приставы Коми проводили на родину 65 иностранцев

Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и более экзотические Афганистан и Египет – граждане этих государств, обосновавшиеся в городах и сельских районах Коми, нарушили миграционное законодательство, за что были не только оштрафованы. По решению судов мигранты должны быть выдворены за пределы Российской Федерации.

Исполнение административного наказания в виде выдворения возложено на судебных приставов по ОУПДС Отделения специального назначения УФССП России по Республике Коми.

Задача сотрудников – доставить иностранцев из Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Ухте до пунктов пропуска через государственную границу, которые находятся в аэропортах Внуково, Шереметьево, Пулково.

В минувшем году приставы Коми проводили на родину в штатном режиме 65 мигрантов, в том числе только две женщины – это гражданки Таджикистана и Узбекистана. Самый старший по возрасту мужчина – 1965 г.р. – вернулся в Армению. Самый молодой – 2006 г.р. – улетел в Узбекистан.

Всем гражданам иностранных государств, подвергнутым выдворению, въезд в Россию запрещен в течение 5 лет.