В 2025 году приставы Коми перечислили взыскателям 8 млрд 300 млн рублей

Фев 26, 2026

В минувшем году на принудительном исполнении у приставов Коми находилось порядка 897 тыс. исполнительных производств.

30 % в общем количестве — о взыскании платежей в консолидированный бюджет, 24,5 % — о взыскании задолженности в пользу предприятий ЖКХ и ТЭК, 20 % — о взыскании кредитов и займов.

— По результатам работы за 2025 год сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, увеличилась на 925,5 млн рублей и составила 8 млрд 300 млн рублей, — отметил в докладе руководитель Управления Дмитрий Кручинкин. — В бюджеты всех уровней перечислено порядка 888,3 млн рублей. Налоговых платежей взыскано 130,3 млн рублей, в пользу предприятий ЖКХ и ТЭК — 1   млрд 345 млн рублей.

В 2025 году уделялось внимание работе судебных приставов-исполнителей по месту жительства, регистрации должников и местонахождению их имущества. Выходом обеспечено каждое 19 исполнительное производство с суммой долга свыше трех тысяч рублей. Каждое 44 такое исполнительное производство обеспечено арестом. Благодаря этой мере взыскателям перечислено около 53,5 млн руб. На принудительную реализацию передано имущество на сумму 533 млн рублей.

Дополнительное взыскание за нарушение срока, установленного для добровольного исполнения требований, применялось в каждом втором исполнительном производстве. В результате в федеральный бюджет перечислено более 295 млн рублей исполнительского сбора, что почти на 40 млн рублей больше, чем в 2024 году.

 

 

 

