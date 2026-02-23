С виновника трагедии на охоте взыскано больше миллиона

Во время охоты на волка охотник выстрелил по неразличимой цели и ранил друга. Быстро вынести пострадавшего из глубины зимнего леса не удалось, и он скончался от потери крови.

Виновник трагедии был осужден за причинение смерти по неосторожности, в пользу жены и дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением, и расходы на оплату ритуальных услуг – в общей сложности 1 млн 120 тыс. рублей.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 объединил два исполнительных производства в сводное, обратил взыскание на счета и 70 % заработной платы и пенсии должника.

Исполнительные производства о взыскании компенсации морального вреда и имущественного ущерба окончены фактическим исполнением. Взыскание исполнительского сбора выделено в отдельное производство.