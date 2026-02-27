Интернет-газета Коми

Приставы Коми подвели итоги работы по взысканию алиментов в 2025 году

Фев 27, 2026

В январе — декабре 2025 года в отделениях судебных приставов Республики Коми на исполнении находилось 17 127 исполнительных производств о взыскании алиментов.

Из них возбуждено (возобновлено) 6 486 исполнительных производств. Окончено 9 578, в том числе направлением для удержаний из заработка — 6 594, фактическим исполнением — 480.

Для контроля за правильностью начисления алиментов судебные приставы-исполнители провели 8 395 проверок бухгалтерий.

Один из способов понуждения должников к исполнению родительских обязанностей — временное ограничение на выезд из Российской Федерации. К 1 января 2026 года действовало 5 408 таких постановлений.

Количество исполнительных производств о взыскании алиментов, по которым действует постановление об ограничении специального права, составило 1 275.

В рамках 870 исполнительных производств должники объявлены в розыск, 660 разыскных дел прекращено с положительным результатом.

В рамках 841 исполнительного производства арестовано имущество должников.

В результате заключения должниками контрактов с Министерством обороны Российской Федерации и участия в специальной военной операции детям, ранее не получавшим алименты, по 547 исполнительным производствам перечислено более 126 млн рублей.

В отношении должников по алиментам возбуждено 571 уголовное дело. В результате применения мер уголовно-правового характера детям направлено 4,7 млн рублей.

Сумма алиментов, взысканных приставами Коми в 2025 году, составила 1 млрд 599 млн 263 тыс. рублей.

