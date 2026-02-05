Интернет-газета Коми

Пристав в Сыктывкаре добилась признания договора купли-продажи дачи недействительным

Фев 5, 2026

Истец – судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2, ответчик – покупатель земельного участка с жилым строением, которые расположены в ближайшем к столице Коми селе. Суть судебного разбирательства – признание незаконной сделки купли-продажи этой недвижимости.

В обоснование своих требований пристав указала, что покупатель приобрела участок за 10 тыс. рублей у своего сына – должника по алиментам.

Суд согласился с сотрудником органов принудительного исполнения: заключение договора купли-продажи было направлено на уменьшение имущества должника с целью избежать обращения на него взыскания.

Сделка признана недействительной, недвижимость возвращена продавцу.

Следующий иск, который пристав направила в суд, – об обращении взыскания на имущество должника. Продажа дачи вблизи Сыктывкара по рыночной цене – это реальная возможность полностью погасить долг по алиментам, который на сегодня приблизился к 590 тыс. рублей.

