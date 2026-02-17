Предприниматель рассчитался за аренду автомастерской в Сыктывкаре

В ОСП по Прилузскому району окончено исполнительное производство о взыскании 137 тыс. рублей.

Взыскатель – владелец цеха с автоподъемником в Сыктывкаре, должник – индивидуальный предприниматель, который 3, 5 месяца арендовал 71 квадратный метр для оказания услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта.

Когда хозяин решил сменить арендатора, последний в назначенный срок съехал из арендованного помещения. Однако плату вносить отказался – на том основании, что сам понес затраты на приведение арендованных площадей в надлежащее состояние.

Арбитражный суд не принял аргументы ответчика во внимание, так как предприниматель действовал исключительно в собственных интересах, расходы с собственником имущества не согласовывал, и требования арендодателя удовлетворил.

Исполнительный лист о взыскании арендной платы и судебных расходов был предъявлен по месту регистрации должника – в ОСП по Прилузскому району.

Должник, который на малой родине не живет, был к этому готов. После возбуждения исполнительного производства он положил на свой счет в банке необходимую сумму и связался с приставом.