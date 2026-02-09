Авиапредприятие расплатилось с усинским подрядчиком за ремонт объектов

Индивидуальный предприниматель заключил с авиапредприятием три договора на ремонт объектов в аэропорту Усинска. Свои обязательства подрядчик исполнил точно в срок, а заказчик вовремя не расплатился.

В Арбитражном суде сумма взыскания увеличилась за счет расходов по уплате госпошлины и превысила 2,8 млн рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в Сыктывкаре – по месту регистрации должника-юридического лица.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару №1 предупредила руководителя авиапредприятия об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, взыскании исполнительского сбора в случае просрочки и в обеспечительных целях запретила регистрационные действия со 193 объектами недвижимости, принадлежащими авиаторам.

Благодаря мерам принудительного исполнения усинский предприниматель получил заработанное. Исполнительное производство окончено, авиапредприятию возвращено право распоряжаться своим имуществом.