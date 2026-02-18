Интернет-газета Коми

А как же добровольный срок?

Фев 18, 2026

— На добровольное исполнение требований дается пять дней. В этот срок мы поехали оплачивать задолженность в банк, где выяснилось, что на счета уже наложен арест. А как же добровольный срок? — этот вопрос прозвучал сегодня во время прямой линии в Общественной приемной главы Республики Коми.

— Часть 1 статьи 80 закона «Об исполнительном производстве» дает приставу право накладывать арест на имущество должника сразу после возбуждения исполнительного производства, — пояснила начальник отдела обращений граждан УФССП России по Коми Вера Соколова.

Делается это в обеспечительных целях, то есть для того, чтобы зарезервировать на счетах должника подлежащую взысканию сумму.

В течение пяти дней – а речь идет о рабочих днях – должник, если остались неарестованные средства, может оплатить задолженность или обратиться к приставу с ходатайством о списании для погашения долга арестованных денег.

Если такого волеизъявления в добровольный срок не будет, пристав снимет арест со счетов и обратит на них взыскание самостоятельно. Но долг увеличится за счет исполнительского сбора, который составляет 12 %.

