В 2025 году прожиточный минимум в Коми сохранили больше 5 тысяч должников

Янв 27, 2026

С января по декабрь минувшего года судебные приставы Коми удовлетворили 5 250 заявлений должников о сохранении прожиточного минимума. Таким образом право граждан на социальную поддержку реализовано в рамках 22 375 исполнительных производств.

Подчеркнем, мера социальной защиты предоставляется только по заявлению должника, которое можно подать на портале Госуслуг или оформить в отделении судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

В первом случае помощником заявителя будет робот Макс, достаточно набрать в поисковой строке запрос «прожиточный минимум». Во втором случае – дежурный пристав.

В обоих случаях в заявлении необходимо указать полные реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, и приложить документ, подтверждающий получение регулярного дохода.

Если у заявителя есть несовершеннолетние дети, родственники-инвалиды или иные иждивенцы, он вправе обратиться в суд для увеличения сохраняемой суммы. При положительном судебном решении копию необходимо приложить к заявлению. После рассмотрения документов судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения.

Напомним, что в сохранении прожиточного минимума будет отказано, если взыскиваются алименты, возмещается вред, причиненный здоровью и в связи со смертью кормильца, а также ущерб, причиненный преступлением.

