Осторожно: лжеприставы

Мошенники используют новую схему обмана: представившись судебными приставами, злоумышленники сообщают о неоплаченном штрафе ГАИ, предлагают удостовериться в этом на Госуслугах, для чего отправляют код и просят назвать его.

Далее звонят «менеджер Росфинмониторинга» и «работник ФСБ», убеждают что, сообщив код, гражданин передал свои персональные данные мошенникам. Лжесиловикам якобы удалось отследить преступников, но, чтобы их задержать, нужно обналичить все сбережения и перевести на «безопасный счет».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Судебные приставы Коми напоминают, что код для входа на Госуслуги спрашивают только мошенники.

Что касается достоверной информации о наличии исполнительного производства и размере долга, ее можно получить не только на портале Госуслуг, но и в Банке данных исполнительных производств, по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 303-00-00 или по номеру горячей линии в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86.

Приставы призывают не реагировать на электронные письма с требованиями срочно оплатить задолженность. Испугавшись угроз в фейковой корреспонденции, граждане совершают импульсивные поступки: переходят по подозрительным ссылкам, загружают неизвестные файлы и передают мошенникам данные о банковских картах и счетах.

Необходимо помнить, что служба судебных приставов не направляет письма о возбуждении исполнительных производств и другие сведения по электронной почте. Получить официальную информацию можно только в виде уведомления на портале Госуслуг или обычного почтового отправления.