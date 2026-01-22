Горячая «горячая линия»

Интернет-газета Коми

На официальном языке это «группа телефонного обслуживания», на понятном должникам и взыскателям – «горячая линия». Она появилась в УФССП России по Республике Коми в декабре 2020 года как дополнительный канал связи службы и сторон исполнительного производства.

В 2025 году по номеру 88212 287986 сотрудники аппарата приняли около 10 тыс. звонков. Для сравнения: в 2021 году – 12,5 тыс.

— Думаю, что пусть незначительному, но снижению количества телефонных обращений способствует развитие электронных сервисов службы. Граждане все активнее обращаются к личному кабинету на портале Госуслуг, куда поступают все процессуальные документы судебного пристава и где в разных житейских ситуациях можно подавать заявления, обращения, жалобы, ходатайства, — прокомментировал итоги минувшего года главный судебный пристав Коми Дмитрий Кручинкин.

