Гипермаркет «Окей» в Сыктывкаре закрывается

Янв 31, 2026

Магазин «О’Кей» в Сыктывкарском торгово-развлекательном комплексе «Июнь» будет закрыт с 15 февраля 2026 года.

Ранее в соцсетях сообщалось, что розничная сеть «ЛЕНТА» приобрела сеть «О’КЕЙ». «Лента» заключила сделку по покупке торговых активов «О’Кей». В состав приобретения вошли 77 гипермаркетов и 224 магазина формата «ДА» по всей стране. Сумма сделки составила 55 миллиардов рублей.

Также сеть «Лента» официально объявила о закрытии сделки по приобретению российского бизнеса немецкого DIY-ритейлера OBI.
В сделку вошли 25 гипермаркетов. ФАС одобрила покупку. OBI накануне анонсировал переименование в «DOM Лента». Ожидается, что интеграция активов завершится к маю — сообщает РБК.

28 января в группе торгового центра анонсировали открытие нового магазина, без уточнений, какого именно.

