За границу не могут выехать порядка 70 тысяч жителей Коми

С начала года судебные приставы Коми вынесли в отношении должников около 83 тыс. постановлений об ограничении выезда за границу.

К 1 декабря действовало 75 тыс. постановлений, из них почти 5,5 тыс. касаются неплательщиков алиментов.

Впереди новогодние каникулы. Прежде чем покупать горящий тур, собираться в гости к родственникам в зарубежье, пожалуйста, удостоверьтесь, что долгов по исполнительным производствам у вас нет.

Сделать это можно в личном кабинете на портале Госуслуг; в Банке данных исполнительных производств fssp.gov.ru/iss/ip; по телефону горячей линии в Сыктывкаре 8 (8212) 28-79-86 или у виртуальной помощницы Полины по номеру 8 (800) 303-00-00.

Приставы Коми напоминают, что постановление о временном ограничении выезда из Российской Федерации может быть вынесено, когда задолженность

• более 30 тысяч рублей;

• более 10 тысяч рублей, но она не погашена в течение двух месяцев после окончания срока для добровольного исполнения;

• более 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, морального или имущественного ущерба в результате преступления, в связи со смертью кормильца.

Выезд за пределы России также ограничивается в рамках исполнительных производств неимущественного характера. Это, например, передача ребенка, снос здания, выселение и т.п.

Заплатить долг в аэропорту и продолжить путешествие не получится. Для снятия ограничения требуется время. Самолет улетит без вас!