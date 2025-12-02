Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении из муниципальной квартиры

Дек 2, 2025

В ОСП по Сыктывкару № 2 окончены исполнительные производства о выселении из муниципальной квартиры и обязании передать это жилое помещение собственнику – администрации столицы Коми.

Занимая квартиру без всяких на то оснований, должница поселила в ней своих великовозрастных детей и исполнять судебное решение не торопилась. Пристав 14 раз привлекал гражданку к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), в рамках каждого производства взыскал исполнительский сбор, который в сумме составил 10 тыс. рублей.

Правовой нигилизм вел должницу к принудительному выселению, о чем пристав предупредил. Но вскрывать входную дверь не пришлось. К назначенному дню вещи из квартиры были вывезены, в присутствии пристава стороны исполнительного производства подписали акт приемо-передачи.

Благодаря органам принудительного исполнения в распоряжении администрации города появилось еще одно жилое помещение для детей-сирот или переселенцев из аварийного жилья.

Похожая запись

Новости читателей

Есть долг или нет?

Дек 2, 2025
Новости читателей

В Троицко-Печорске нелегальный лесоруб возместил ущерб через 10 лет

Ноя 27, 2025
Новости читателей

«Тойота» преступного авторитета конфискована

Ноя 26, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Есть долг или нет?

Дек 2, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении из муниципальной квартиры

Дек 2, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

В Троицко-Печорске нелегальный лесоруб возместил ущерб через 10 лет

Ноя 27, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

«Тойота» преступного авторитета конфискована

Ноя 26, 2025 Новости Читателей 0 Comments