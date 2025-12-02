В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении из муниципальной квартиры

В ОСП по Сыктывкару № 2 окончены исполнительные производства о выселении из муниципальной квартиры и обязании передать это жилое помещение собственнику – администрации столицы Коми.

Занимая квартиру без всяких на то оснований, должница поселила в ней своих великовозрастных детей и исполнять судебное решение не торопилась. Пристав 14 раз привлекал гражданку к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), в рамках каждого производства взыскал исполнительский сбор, который в сумме составил 10 тыс. рублей.

Правовой нигилизм вел должницу к принудительному выселению, о чем пристав предупредил. Но вскрывать входную дверь не пришлось. К назначенному дню вещи из квартиры были вывезены, в присутствии пристава стороны исполнительного производства подписали акт приемо-передачи.

Благодаря органам принудительного исполнения в распоряжении администрации города появилось еще одно жилое помещение для детей-сирот или переселенцев из аварийного жилья.