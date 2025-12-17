Интернет-газета Коми

В Новый год – с подарками и новыми знаниями

Дек 17, 2025

Приставы Сыктывкара верны себе – они пользуются любой возможностью ответить на вопросы граждан и должностных лиц, которые касаются мер принудительного исполнения и социальной поддержки уязвимых слоев в ходе взыскания задолженности.

Визит в Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара с новогодними подарками для подопечных не стал исключением.

Работники социального учреждения познакомились с электронными сервисами службы судебных приставов, узнали, в каких житейских ситуациях поможет Банк данных исполнительных производств.

Особенно актуальным для специалистов, которые общаются с малообеспеченными горожанами, стало напоминание о праве на сохранение прожиточного минимума на счете должника.

Принимающая сторона и гости поняли, что социальным работникам необходим обстоятельный ликбез по темам, связанным с деятельностью службы судебных приставов, и договорились о новой встрече в расширенном составе.

