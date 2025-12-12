Интернет-газета Коми

В Коми вахтовик получил заплату за вынужденный прогул

Дек 12, 2025

Начальник участка усинского предприятия горнодобывающей промышленности подал заявление «по собственному», а затем в суде заявил, что написал его вынужденно, под давлением, не выдержав эмоциональной нагрузки, но отозвать вовремя возможности не имел.

Изучив позиции сторон, суд признал приказ об увольнении незаконным, восстановил истца в должности, обязал компанию выплатить среднюю зарплату за 4 месяца вынужденного прогула, компенсировать моральный вред и часть расходов на адвоката.

Судебный пристав ОСП по Усинску в обеспечительных целях запретила регистрационные действия с автопарком предприятия и установила срок для добровольного исполнения требований.

В течение 5 рабочих дней должник не перечислил в пользу работника необходимую сумму. Поэтому пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора и обратила взыскание на счета.

Благодаря мерам принудительного исполнения вахтовик получил к Новому году 736 тыс. рублей, а госказна – 7% от подлежащей взысканию суммы, то есть больше 50 тыс. рублей.

