В Коми бывшая чиновница возместила ущерб

Первый замруководителя районной администрации – куратор переселения граждан из аварийного жилья – допустила преступную ошибку: подписала соглашение о выкупе квартиры по рыночной цене, хотя собственник приобрел ее после признания дома аварийным и мог рассчитывать только на сумму, указанную в договоре купли-продажи. Таким образом вместо 860 тыс. рублей гражданин получил из бюджетов больше 2,5 млн.

Суд признал чиновницу виновной в халатности, назначил штраф в размере 70 тыс. рублей с рассрочкой выплаты на 5 месяцев. В рамках гражданского судопроизводства с нее взыскан ущерб, причиненный муниципалитету, в размере 1 млн 674 тыс. рублей.

В первую очередь осужденная выплатила уголовный штраф. Пристав ОСП по Сыктывкару № 2 контролировал регулярность платежей.

Затем исполнительный лист в службу предъявила администрация муниципалитета. Должница выплатила весь ущерб в срок, установленный приставом для добровольного исполнения требований.