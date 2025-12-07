Судебные приставы Коми – за чистоту рядов

В канун Международного дня борьбы с коррупцией Отделение собственной безопасности Управления поделилось некоторыми результатами деятельности в 2025 году.

Так, в уходящем году по материалам ОСБ следственные органы возбудили два уголовных дела по факту совершения тремя государственными служащими преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 и п.п. «а,б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

В отношении бывших сотрудников Управления суды Республики Коми вынесли два обвинительных приговора за совершение преступлений коррупционной направленности, предусмотренных ст. 292 УК РФ.

В отношении государственных служащих Управления проводились антикоррупционные проверки, по итогам которых за коррупционное правонарушение на одно должностное лицо наложено взыскание в виде строгого выговора, к восьми должностным лицам применены взыскания в виде замечаний.

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления, а также аттестационная комиссия рассмотрели 126 вопросов, в том числе о соблюдении госслужащими требований об урегулировании конфликта интересов и соблюдении требований к служебному поведению. В отношении одного государственного служащего Комиссий принято решение об увольнении в связи с утратой доверия.