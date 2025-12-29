Привычка трудиться

Житель поселка в Койгородском районе о сыновьях помнит: есть работа, алименты платит.

Напомним, однако, что перечисления на содержание детей должны быть регулярными. Перерыв в два месяца дает судебному приставу основания привлечь должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Рассмотрев представленные приставом материалы, суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ, которые он в течение месяца отбыл на благоустройстве поселка.

Безвозмездный труд на общественное благо подействовал благотворно – мужчина нашел работу и теперь регулярно, то есть ежемесячно, выплачивает детям и текущие алименты, и часть задолженности.