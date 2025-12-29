Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

Привычка трудиться

Дек 29, 2025

Житель поселка в Койгородском районе о сыновьях помнит: есть работа, алименты платит.

Напомним, однако, что перечисления на содержание детей должны быть регулярными. Перерыв в два месяца дает судебному приставу основания привлечь должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Рассмотрев представленные приставом материалы, суд назначил мужчине 40 часов обязательных работ, которые он в течение месяца отбыл на благоустройстве поселка.

Безвозмездный труд на общественное благо подействовал благотворно – мужчина нашел работу и теперь регулярно, то есть ежемесячно, выплачивает детям и текущие алименты, и часть задолженности.

Похожая запись

Новости читателей

Приставы Выльгорта переселили должницу в теплый дом

Дек 25, 2025
Новости читателей

Есть вопросы приставам? Задавайте!

Дек 18, 2025
Новости читателей

В Новый год – с подарками и новыми знаниями

Дек 17, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Привычка трудиться

Дек 29, 2025 Новости Читателей 0 Comments
Усинск Онлайн

Мультидром

Дек 28, 2025 Усинск Онлайн 0 Comments
Усинск Онлайн

Пешком по Усинску

Дек 28, 2025 Усинск Онлайн 1 Comments
Усинск Онлайн

Вечерний Усинск

Дек 28, 2025 Усинск Онлайн 0 Comments