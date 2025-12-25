Приставы Выльгорта переселили должницу в теплый дом

У Галины Николаевны непростая судьба и квартира в доме без крыши, без света и тепла: администрация районного центра расселяет аварийные двухэтажки.

Не все готовы отставлять привычное место. Поэтому муниципалитет вынужден выходить в суд и призывать на помощь приставов.

Наша героиня получила выплату на покупку квартиры, во время поиска подходящего варианта может жить в маневренном фонде.

Чтобы решение суда было исполнено, сотрудники службы убеждали, показали новое жилище, помогли с переездом.

Все, что хозяйка не стала брать с собой, тщательно описано и передано на ответственное хранение местной власти.