Миллион за жизнь пассажира

Водитель рейсового автобуса Сыктывкар-Визинга на полпути выволок на улицу и оставил на остановке сильно пьяного пассажира, который спал на полу в салоне. Дело было в ноябре. Босой, не понимающий, где находится, мужчина вышел в поле и замерз насмерть.

Мать погибшего подала иск о компенсации морального вреда, и суд обязал работодателя виновного лица – автотранспортную компанию – выплатить миллион рублей.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 1 уведомила юридическое лицо на портале Госуслуг о возбуждении исполнительного производства, установила срок для добровольного исполнения требований и собрала сведения о счетах предприятия.

Меры принудительного исполнения не понадобились: компания-должник на следующий день перечислила в пользу взыскательницы всю сумму.