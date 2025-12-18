Есть вопросы приставам? Задавайте!

Интернет-газета Коми

Дек 18, 2025

В Общественной приемной главы региона прошла прямая линия с участием начальника отдела обращений граждан УФССП России по Республике Коми Веры Соколовой.

Среди обратившихся за консультацией – взыскатель, должник и доверенное лицо должника.

— Исполнительное производство ведется в Мурманске, как нам, взыскателям из Ухты, следить за его ходом?

— Дистанционно! В личном кабинете стороны исполнительного производства на портале Госуслуг информация о ходе исполнительного производства формируется за считанные секунды.

И не будем забывать, что во всех территориальных органах ФССП России работают группы телефонного обслуживания – другими словами, горячие линии. Номера телефонов указаны на главных страницах сайтов региональных Управлений или в разделе «Контакты». Справочную информацию коллеги дадут.

Еще один звонок из Ухты:

— У меня арестована недвижимость. Один из объектов уже готовится к продаже на торгах – по цене в три раза превышающей сумму долга. Можно снять аресты с других объектов? Ведь продажа покроет долг с лихвой.

— Нет. Пристав не может отменить обеспечительные и принудительные меры до полного погашения долга.

Сыктывкарка пришла в Общественную приемную лично:

— Мой сын по объективным причинам накопил долг по алиментам. Сейчас в пользу детей он перечисляет 70 % своих доходов — наверстывает упущенное. Справедливо ли в таком случае взыскивать с него исполнительский сбор? Можно ли уменьшить сумму этого штрафа?

— Пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора на законных основаниях. Оспорить размер штрафной санкции можно — но только в судебном порядке.

