Есть долг или нет?

Дек 2, 2025

Получить ответ на этот вопрос жители Коми могут на сайте ФССП России в Банке данных исполнительных производств. Сервис дает информацию о должниках — как физических лицах, так и юридических лицах.
Для физического лица обязательной для заполнения является графа «Дата рождения».

В графе «Территориальные органы» указывается регион регистрации физического лица, место пребывания или местонахождения его имущества, место регистрации в ИФНС юридического лица, местонахождения его имущества или адрес его представительства или филиала.

Информацию из Банка данных также можно получить по номеру исполнительного производства или номеру исполнительного документа.

Нашли себя в Банке данных исполнительных производств? Оплатите задолженность посредством портала Госуслуг или скачайте квитанцию для оплаты в банке.

