юбилейный 50-й турнир по вольной борьбе

Ноя 6, 2025 #Инта


11 городов со всей России, почти 240 спортсменов собрались на юбилейный 50-й турнир по вольной борьбе памяти Почетного гражданина Инты Николая Павловича Лунина. Праздник спорта уже по традиции прошел в Инте в середине октября в рамках государственной программы «Спорт России». Его участниками стали не только спортсмены, которые делают свои первые шаги на пути к достижениям, а быть может и олимпийскому золоту, но и именитые борцы. Интинский турнир для них — отличная стартовая площадка и возможность проявить себя.

