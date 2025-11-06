



11 городов со всей России, почти 240 спортсменов собрались на юбилейный 50-й турнир по вольной борьбе памяти Почетного гражданина Инты Николая Павловича Лунина. Праздник спорта уже по традиции прошел в Инте в середине октября в рамках государственной программы «Спорт России». Его участниками стали не только спортсмены, которые делают свои первые шаги на пути к достижениям, а быть может и олимпийскому золоту, но и именитые борцы. Интинский турнир для них — отличная стартовая площадка и возможность проявить себя.