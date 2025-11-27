Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В Троицко-Печорске нелегальный лесоруб возместил ущерб через 10 лет

Ноя 27, 2025

Житель Троицко-Печорского района незаконно срубил 40 сосен в марте 2015 года. В 2025 году при проверке соблюдения законодательства о лесопользовании прокуратура установила, что ущерб лесорубом не возмещен, так как профильное министерство никаких действий для этого не предпринимало.

Действуя в защиту прав и законных интересов Российской Федерации, районный прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск. В ОСП по Троицко-Печорскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба в размере 143 тыс. рублей в пользу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.

Должник получил постановление пристава на портале Госуслуг и поторопился снять многолетний груз с души: долг был погашен в срок, отведенный для добровольного исполнения требований.

