В Сыктывкаре торговая сеть компенсировала предпринимателю моральный вред

Ноя 14, 2025

Индивидуальный предприниматель, который развозит хлеб по магазинам крупной торговой сети, пострадал при выгрузке товара. Руку придавило дверью грузового лифта, потребовалась операция и длительное амбулаторное лечение.

Моральный вред, причиненный травмой, пострадавший оценил в 300 тыс. рублей. Суд учел, что предприниматель сам не проявил должной осмотрительности, и снизил сумму компенсации до 150 тыс.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 установила банковские счета торговой сети, сначала в обеспечительных целях наложила арест на денежные средства в размере долга, а затем направила в банк постановление об обращении взыскания на один из счетов.

150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда направлены взыскателю.

