В Сыктывкаре торговая сеть компенсировала предпринимателю моральный вред

Индивидуальный предприниматель, который развозит хлеб по магазинам крупной торговой сети, пострадал при выгрузке товара. Руку придавило дверью грузового лифта, потребовалась операция и длительное амбулаторное лечение.

Моральный вред, причиненный травмой, пострадавший оценил в 300 тыс. рублей. Суд учел, что предприниматель сам не проявил должной осмотрительности, и снизил сумму компенсации до 150 тыс.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 установила банковские счета торговой сети, сначала в обеспечительных целях наложила арест на денежные средства в размере долга, а затем направила в банк постановление об обращении взыскания на один из счетов.

150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда направлены взыскателю.