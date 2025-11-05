В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении из муниципальной квартиры

Интернет-газета Коми

Ноя 5, 2025

Социальные наниматели муниципальной квартиры в доме на центральной улице Сыктывкара накопили крупную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Товарищество собственников жилья не стало с этим мириться и сначала обратилось в суд за взысканием долга. Судебное решение в пользу ТСЖ на квартиросъемщиков не повлияло – платежи так и остались незначительными и эпизодическими.

Тогда ТСЖ привлекло к решению проблемы собственника жилья, то есть администрацию столицы Коми. Требования городской власти оплатить жилищно-коммунальные услуги и наем действия также не возымели, поэтому и она вышла в суд – но уже с иском о выселении, который был удовлетворен.

К моменту возбуждения исполнительного производства должники уехали из Сыктывкара, по сути бросив муниципальное жилье и личные вещи.

Тем не менее судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 действовал в полном соответствии с законом «Об исполнительном производстве»: установил должникам срок для добровольного исполнения требований, так как он был нарушен, взыскал исполнительский сбор в размере 5 тыс. рублей, установил новый срок для вывоза вещей, предупредил о принудительном выселении.

Должники следили за ходом исполнительного производства на портале Госуслуг, куда поступают все процессуальные документы пристава, однако бездействовали.

В итоге силами взыскателя в присутствии участкового двери квартиры вскрыты. Пристав описал брошенное имущество и передал его администрации города на ответственное хранение.

