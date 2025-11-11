В Сыктывдинском районе должник по алиментам дважды становился фигурантом уголовного дела

Житель Выльгорта 1989 г. р. за 12 лет не научился перечислять средства в пользу дочери ежемесячно и в установленном размере. Поэтому его исполнительное производство представляет собой увесистый том, в котором собраны многочисленные документы – в том числе административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей) и материалы, связанные с возбуждением уголовных дел.

Первый раз став фигурантом уголовного дела по ст. 157 УК РФ осенью 2024 года, должник выплатил ребенку больше 300 тыс. рублей и избежал наказания. Он даже трудоустроился – стал директором фирмы. Но предприятие не приносило дохода, поэтому сыктывдинец решил, что выплачивать алименты необязательно.

Осенью 2025 года снова было возбуждено уголовное дело. Должник снова погасил долг полностью и обещал впредь выплачивать средства из заработной платы регулярно.

На сегодня четверть официального дохода молодого мужчины – 800 рублей. В силу незначительности выплаты пристав ОСП по Сыктывдинскому району разъяснила матери девочки-подростка право обратиться в суд за взысканием алиментов в твердой денежной сумме.