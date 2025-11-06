В помощь детям

Во Всероссийский день правовой помощи детям, 20 ноября, главный судебный пристав Коми Дмитрий Кручинкин и Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова проведут совместный личный прием граждан.

Прием пройдет с 10:00 до 12:00 в центре столицы Коми, в офисе детского омбудсмена по адресу ул. Интернациональная, д. 108, первый этаж.

Предварительную запись ведут секретариат Уполномоченного по телефону 8 (8212) 20-61-52 и УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-78.

Всероссийский день правовой помощи детям проводится 20 ноября в честь годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребенка (1959 г.) и Конвенции о правах ребенка (1989 г.).

В этот день особое внимание уделяется социально незащищенным слоям — в частности, оказывается бесплатная юридическая помощь сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, а также их законным представителям.