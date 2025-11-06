Интернет-газета Коми

Видео и новости Республики Коми

Новости читателей

В помощь детям

Ноя 6, 2025

Во Всероссийский день правовой помощи детям, 20 ноября, главный судебный пристав Коми Дмитрий Кручинкин и Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Козлова проведут совместный личный прием граждан.

Прием пройдет с 10:00 до 12:00 в центре столицы Коми, в офисе детского омбудсмена по адресу ул. Интернациональная, д. 108, первый этаж.

Предварительную запись ведут секретариат Уполномоченного по телефону 8 (8212) 20-61-52 и УФССП России по Республике Коми по телефону 8 (8212) 28-74-78.

Всероссийский день правовой помощи детям проводится 20 ноября в честь годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации прав ребенка (1959 г.) и Конвенции о правах ребенка (1989 г.).

В этот день особое внимание уделяется социально незащищенным слоям — в частности, оказывается бесплатная юридическая помощь сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, а также их законным представителям.

Похожая запись

Новости читателей

В Сыктывкаре исполнено решение суда о выселении из муниципальной квартиры

Ноя 5, 2025
Новости читателей

«Судебный пристав, я имею честь…»

Окт 30, 2025
Новости читателей

Интинке компенсирован неиспользованный отпуск

Окт 25, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

В помощь детям

Ноя 6, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Популяризация различных видов искусств – одна из задач национального проекта «Семья».

Ноя 6, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Всех интинцев приглашают оценить мастерство земляков на выставке «Мастер года»

Ноя 6, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

1 ноября в центральной библиотеке пройдет традиционная ночь искусств

Ноя 6, 2025 5 канал Инта 0 Comments