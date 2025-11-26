Интернет-газета Коми

«Тойота» преступного авторитета конфискована

Ноя 26, 2025

Приставы Сыктывкара исполнили решение Верховного суда Коми о конфискации автомобиля «Тойота Камри», принадлежавшего одному из руководителей «пичугинской» ОПГ.

Это единственное указанное в исполнительном листе имущество преступного авторитета, которое осталось в столице Коми. Несколько дорогих иномарок, дома, земельные участки находятся в Ставропольском крае, поэтому исполнительные производства об их конфискации ведутся там.

Подлежащей конфискации «Тойотой» пользовался родственник осужденного. Из его двора в пригороде Сыктывкара автомобиль и был вывезен на спецстоянку.

