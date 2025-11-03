Интернет-газета Коми

Сотрудники интинского телеканала провели мастер-класс для юных гимназистов

Ноя 3, 2025 #Инта


Каникулы — это не всегда диван и гаджет в руках. Например, ученики Гимназии №2 стараются проводить каникулы с пользой. В этот раз на базе учебного учреждения был собран отряд Движение Первых, куда вошли ученики 6-го класса. Каждый день ребята знакомятся с различными направлениями деятельности движения. Вторник был посвящен медиа и коммуникациям. Чтобы узнать тонкости работы телевизионщиков, школьники совместно с кураторами посетили нашу телестудию.
Профориентация школьников – это задача. Которую ставит национальный проект «Молодежь и дети»

