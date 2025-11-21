Приставы Коми подтвердили намерение заключить соглашение о сотрудничестве с Центром медиации

В День правовой помощи детям во время круглого стола в Общественной приемной Главы Коми, организованного Управлением Минюста России по Республике Коми, заместитель главного судебного пристава Максим Орлов упомянул о документальном закреплении сотрудничества Отделением Центра медиации.

Предполагается, что третьей стороной соглашения выступит Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми.

Основная цель соглашения – создать эффективный механизм досудебного и внесудебного урегулирования споров в рамках возбужденных исполнительных производств, связанных с воспитанием детей и защитой их имущественных прав, в том числе права на получение алиментов.

— Исполнительные производства о взыскании алиментов, передаче детей от одного родителя другому, о порядке общения с детьми часто ведутся в высококонфликтном режиме, — поясняет Максим Орлов. — В пылу эмоционального противостояния бывшие супруги игнорируют самое важное — интересы ребенка. Надеемся, что участие детского омбудсмена и квалифицированных медиаторов позволит снизить градус конфликта или вообще свести его на нет, поможет должникам и взыскателям прийти к взаимоприемлемому решению.

Проект Соглашения о сотрудничестве между региональным Уполномоченным по правам ребенка, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми и Отделением Центра медиации проходит правовую экспертизу в УФССП России по Коми. Затем будет направлен на согласование другим сторонам.