Конфискация: деньги вместо автомобиля

Первый раз за пьяное вождение житель Жешарта был назван правонарушителем, оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен прав на полтора года. Во второй раз стал преступником: суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ, оштрафовал на 250 тыс. рублей, лишил прав на 2, 5 года.

Само «орудие преступления» конфисковать не удалось: на момент принятия судом решения «Рено Логан» 2013 г. в. был продан. Поэтому взамен автомобиля суд обратил в собственность государства 240 тыс. рублей. Именно эта сумма указана в договоре купли-продажи. И с учетом состояния иномарки признана судом соответствующей рыночной стоимости транспортного средства.

Уголовный штраф в размере 250 тыс. рублей осужденный внес в госказну еще до возбуждения исполнительного производства, сразу после вступления приговора в законную силу. Суд уведомил об этом службу и исполнительное производство было окончено.

Исполнение приговора в части конфискации 240 тыс. рублей шло под контролем судебного пристава. В срок, установленный для добровольного исполнения требований, необходимую сумму на депозитный счет ОСП по Усть-Вымскому району перечислило третье лицо.