Заемщица – при авто, кредитор – при деньгах

В ОСП по Сыктывкару № 1 было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по кредиту в размере 819 тыс. рублей.

В обеспечительных целях пристав вынесла запрет на регистрационные действия с квартирой, дачным участком, автомобилем Nissan Almera, наложила арест на банковские счета и направила в личный кабинет должницы на портале Госуслуг требование о явке на прием.

Сыктывкарка пришла в отделение, где ей был вручен следующий процессуальный документ — требование предоставить иномарку для составления акта описи и ареста.

Чтобы не попрощаться с автомобилем, должница вернулась с наличными, взятыми в долг у родственников. Деньги оформлены актом изъятия и с депозитного счета службы направлены взыскателю.