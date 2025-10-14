В Сыктывкаре взысканы 900 тысяч рублей в пользу матери погибшего сварщика

В ОСП по Эжвинскому району и ОСП по Сыктывкару № 2 окончены исполнительные производства о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери погибшего сварщика.

Должники – завод и компания, производившая ремонтные работы на линии лущения. Из-за несогласованности действий заказчика и подрядчика, нарушения требований безопасности и охраны труда молодой человек был придавлен движущимся механизмом и скончался на месте.

Вскоре после несчастного случая суд взыскал с работодателей 700 тыс. рублей в пользу родного брата погибшего. Через 14 лет за компенсацией морального вреда обратилась мать.

Исполнительные производства о взыскании 600 тыс. и 300 тыс. рублей были возбуждены в отделениях судебных приставов по месту регистрации юридических лиц.

В срок, отведенный для добровольного исполнения, должники перечислили на депозит службы установленные судом компенсации. 900 тыс. рублей направлены взыскателю.