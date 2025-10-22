Интернет-газета Коми

В Печоре виновник гибели мотоциклиста выплатил миллион

Окт 22, 2025

Легковой автомобиль и мотоцикл не разъехались на перекрестке. Пассажир мотоцикла, который был в шлеме, травмирован, несовершеннолетний мотоциклист, не экипированный должным образом, погиб.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, водитель автомобиля приговорен к году и 4 месяцам лишения свободы. Одновременно удовлетворен гражданский иск матери погибшего о компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Компенсация морального вреда, причиненного преступлением, относится к первой очереди взыскания. Поэтому при наличии других исполнительных производств, возбужденных в отношении печорца, все поступающие на депозит службы средства направлялись матери подростка.

Основным источником погашения долга была заработная плата. Однако регулярные платежи не освобождают должника от других принудительных мер – таких, например, как обращение взыскания на счета. До полного исполнения требований мужчина также был ограничен в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством.

