В честь юбилея службы

Благотворительные акции с честь крупных событий и памятных дат – устоявшаяся в обществе традиция. 160-летие института судебных приставов коллектив Управления ФССП России по Республике Коми ознаменовал сдачей крови.

В числе доноров – судебные приставы-исполнители, разыскники, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов и государственный гражданский служащий.

Это работники аппарата и структурных подразделений, доноры со стажем – в том числе «Почетный донор России» Евгений Трефилов – и новички, которые сели в красное кресло впервые.

Общий настрой – позитивный. Делиться, отдавать, спасать – очень по-человечески, подобные акции будоражат в сердцах участников самые светлые чувства.

Из Республиканского центра крови все благотворители отравились по рабочим местам. Правом на отдых не воспользовался никто.