Участник СВО из Воркуты перевел сыну 800 тысяч

Воркутинец 1977 г. р. дважды привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание сына и неоднократно объявлялся в исполнительный розыск.

На этот раз должник вышел на связь с приставом сам. Мужчина сообщил, что заключил контракт с министерством обороны, и просил направить постановление об удержании алиментов «по месту работы».

Через месяц взыскатель получила текущие алименты из денежного довольствия военнослужащего, а еще через несколько дней – банковский перевод на 800 тысяч рублей. Крупные единовременные выплаты позволяли участнику СВО полностью погасить долг перед сыном, и он воспользовался этой возможностью.