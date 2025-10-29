Интернет-газета Коми

«Судебный пристав, я имею честь…»

Окт 30, 2025

Нарядные, воодушевленные, в ожидании большого праздника – под баяны, которые звучали в фойе, коллектив УФССП России по Республике Коми собирался в республиканской филармонии.

Среди гостей – председатель правительства Коми Дмитрий Братыненко, заместитель спикера Госсовета Владимир Косов, руководители территориальных органов федеральных министерств и ведомств и – что особенно важно – ветераны службы, семьи сотрудников и госслужащих.

Главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин с высокой трибуны поздравил личный состав с наступающим профессиональным праздником, вручил ведомственные награды и отдал должное отцам-основателям современной службы бывшему министру юстиции Республики Коми Борису Шенкману и первому главному судебному приставу Иллариону Буракову.

Праздничный концерт, насыщенный патриотическими и лирическими чувствами, начался с гимна службы «Судебный пристав, я имею честь…» и продолжился номерами в исполнении сотрудников Управления, дружественных министерств и ведомств, второклассников-кадетов, детских коллективов и государственного ансамбля «Асъя кыа».

