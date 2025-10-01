С начала года приставы Коми взыскали в пользу работников 37, 8 млн

Двое работников деревообрабатывающего предприятия предъявили в ОСП по Троицко-Печорскому району судебные приказы о взыскании заработной платы за март-июнь на сумму, превышающую 340 тыс. рублей.

Судебный пристав запретила регистрационные действия с 55 единицами автотранспорта, среди которых автобусы, цистерны, самосвалы, тягачи, полуприцепы, и 21 объектом недвижимости, а когда истек срок для добровольного исполнения требований, обратила взыскание на счета в банках.

Списанные средства делились между взыскателями, в итоге их требования удовлетворены: один получил 167 тыс. рублей, другой – 175 тыс. рублей. Взыскание исполнительного сбора – а это почти 24 тыс. рублей – выделено в самостоятельные производства.

С начала года судебные приставы Коми окончили фактическим исполнением 350 исполнительных производств категории «оплата труда» на сумму 37,8 млн рублей. Минимальный взысканный долг – 283 рубля, максимальный – 1 млн 20 тыс. 175 рублей.